E’ stato affisso in bacheca al Viminale il primo simbolo della giornata della lista ‘Peretti- Democrazia Cattolica liberale’, sempre con lo scudo crociato. Il secondo contrassegno depositato oggi e’ invece quello dell’ex sindaco di Napoli, ‘Unione Popolare con De Magistris’. Per la presentazione dei simboli, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, c’e’ ancora tempo fino alle 16 di oggi.