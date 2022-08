Elezioni, Demopolis: Fdi primo partito al 24,3%. Il Pd in calo al 22,8%. Centrodestra avanti di 15 punti

A poco più di 40 giorni dalle Elezioni Politiche, il Centro Destra, trainato da Fratelli d’Italia, incrementa il proprio vantaggio sul Centro Sinistra. Il distacco odierno tra le 2 coalizioni è oggi di circa 15 punti: un dato che pesa in modo significativo sull’attribuzione dei seggi nella quota uninominale, prevista dall’attuale legge elettorale. E’ quanto emerge dalla fotografia scattata dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Se ci si recasse alle urne, Fratelli d’Italia sarebbe con il 24,3% primo partito, un punto e mezzo in più del Partito Democratico, attestato al 22,8%. Al terzo posto, al 15,2%, la Lega; al 10,6% il Movimento 5 Stelle. Azione è al 5,3%, l’Alleanza verdi sinistra al 4,1. Rispetto a 15 giorni fa sono cresciuti Fdi, +0,3, ma soprattutto M5s, Lega e Verdi sinistra, +1%. In leggero calo il Pd, -0,4%.