Elezioni, Di Battista: Grillo padre padrone di M5S, sotto di lui non ci sto. Creerò un’associazione

“Politicamente oggi non mi fido DI Beppe Grillo, che ancora in parte fa da padre padrone. E io sotto Grillo non ci sto”. Così afferma Alessandro Di Battista, spiegando in un video sui social le ragioni della sua mancata candidatura con il M5S alle prossime politiche. “Per rientrare nel Movimento e ricandidarmi è giusto che io pretenda determinate cose: e non sono poltrone, ma garanzie politiche. In questo momento, con Grillo che ancora non ha fatto un passo DI lato – che dovrebbe fare – queste garanzie non ci sono”, ha rimarcato Di Battista.

“Nei prossimi mesi insieme ad altre persone creerò un’associazione culturale per fare politica insieme da fuori, per darci una struttura e un’organizzazione civica per fare cittadinanza attiva. Per fare proposte e scrivere leggi, e poi magari portarle in Parlamento come leggi DI iniziativa popolare”. Lo annuncia Alessandro Di Battista in un video condiviso sui suoi canali social. L’intenzione dell’ex deputato M5S è quella DI “creare un percorso, poi – spiega – vedremo in futuro a cosa potrà portare questo percorso. Io credo molto nei percorsi dal basso e non nei cartelli elettorali nati in fretta e furia perché ci sono le elezioni anticipate”.

Mi impedirono di fare il capo

“Io di fatto sono stato costretto a lasciare il M5s – ha detto tra l’altro -, proprio perche’ soprattutto Grillo ha indirizzato il Movimento” nel “governo dell’assembramento”. “Ma anche precedentemente io ho avuto momenti difficili, quando fondamentalmente mi hanno impedito di fare il capo politico del M5s evitando di votare, quando non hanno neppure voluto pubblicare i voti degli Stati Generali perche’ io avevo preso il triplo dei voti di di Maio”. “E quindi non si doveva far sapere”.