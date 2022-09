Elezioni, Di Maio: Pagare l’80% delle bollette a imprese e famiglie

“Dobbiamo agire subito e approvare un decreto legge taglia bollette per pagare l’80% dei costi a imprese e famiglie. Lo Stato deve mettere la differenza ma dello scostamento non c’è bisogno perché lo Stato incassa di più dall’Iva e dalle accise”. Lo dice il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico Luigi Di Maio a Mattino 5, sostenendo come fra le misure che sarebbe necessario mettere in campo vi sia anche “l’azzeramento dell’Iva su beni di prima necessità”. Si tratta, aggiunge, di “spendere 13 miliardi per le bollette, ne vale la pena”.