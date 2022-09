Elezioni, Di Maio: Votare per Conte significa votare per Meloni

“Il vero voto utile è votare per la coalizione che può battere quella della Meloni che vuole abolire il reddito e togliere i soldi al Sud. E dobbiamo resistere come Sud, perché questo è un momento fondamentale da questo punto di vista. Votare oggi per Conte significa sostanzialmente prendere un voto e darlo a Meloni, votare per noi significa battere l’altra coalizione. Purtroppo la legge elettorale non l’ho fatta io, non l’ho neanche votata. Servono le coalizioni per vincere e noi possiamo vincere con un voto utile per Impegno civico”. Lo ha detto Luigi Di Maio conversando con i cronisti nel quartiere napoletano di Pianura.