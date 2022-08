Elezioni, esodo da Forza Italia: a Ottaviano e Giugliano via in 4. Lascia anche il vicecoordinatore regionale

Nando Federico, Lucia Sciesa e Lucia Tranchese, rispettivamente capogruppo e consiglieri comunali di Forza Italia ad Ottaviano, comune in provincia di Napoli – carica ricoperta fino alla data dello scioglimento del comune – lasciano il partito per dissenso dalla linea politica del nuovo coordinamento regionale di Forza Italia. Le dimissioni dei consiglieri seguono quelle del primo cittadino Luca Capasso, sindaco tra i piu’ votati in Italia alle ultime amministrative. Anche Alfonso Sequino, ex capogruppo di Forza Italia al Comune di Giugliano, nominato a fine luglio 2021 vice coordinatore regionale di Forza Italia dal senatore De Siano, ha rimesso l’incarico politico nelle mani del nuovo commissario e lascia Forza Italia. (Ren) NNNN