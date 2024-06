L’Europa nata grazie a Francia, non deve morire per causa Francia

Vanves, 9 giu. (askanews) – Il primo ministro francese Gabriel Attal ha votato alle elezioni europee in una scuola di Vanves, vicino a Parigi. Alla vigilia del voto aveva dichiarato: “L’Europa è nata grazie alla Francia, non deve morire a causa della Francia”, un monito in risposta ai sondaggi che preannunciano un trionfo del partito nazionalista Rassemblement National (Rn).