Elezioni, Fi: resa dei conti in Campania. In 4, esclusi dalle liste, lasciano. Verso il Terzo Polo?

”Noi con il Terzo Polo? Per ora abbiamo detto addio a Forza Italia, certamente continueremo a far politica, ma ci prendiamo una pausa riflessione con i nostri amministratori sul territorio, poi vedremo…”. Stamattina, in una conferenza stampa a Napoli, il senatore Domenico De Siano ha annunciato il ‘divorzio’ da Silvio Berlusconi dopo essersi ritrovato tra gli esclusi eccellenti in Campania dalle liste forziste insieme ad altri tre esponenti storici del partito partenopeo, Antonio Pentangelo, Carlo Sarro e Marzia Ferraioli. De Siano, che fino a qualche settimana fa era coordinatore regionale forzista (al suo posto è stato nominato l’eurodeputato Fulvio Martusciello), non si sbilancia sul futuro con l’Adnkronos, anche se ormai il clima interno a Fi all’ombra del Vesuvio è da vera e propria resa dei conti e consistenti pacchetti di voti azzurri potrebbero andare in dote ad altri. La voce sempre più insistente, infatti, è che il Terzo Polo possa approfittare della situazione a ‘capitalizzare’ i malumori di chi è stato tagliato fuori dalle candidature nel centrodestra ma anche nel Pd. Allo stato, sarebbe appena iniziata una interlocuzione per far convergere i voti degli azzurri fuoriusciti su Calenda e Renzi. Operazione politica che presenta le sue incognite, visto che non tutti i forzisti che oggi hanno ufficializzato l’addio al Cav sono convinti di ‘ritornare’ con Mara Carfagna, passata con ‘Azione’. De Siano non conferma ma nemmeno smentisce la tentazione di appoggiare il Terzo Polo, una scelta che penalizzerebbe di fatto Fi specialmente nei collegi proporzionali, con inevitabili ripercussioni sul risultato finale a livello nazionale: ”non escludiamo nulla, ora dobbiamo prima confrontarci tra di noi”. Secondo gli ultimi boatos i contatti potrebbero essere già nelle prossime ore più con Italia Viva.