Silvio Berlusconi sarà domani mattina a Napoli per una passeggiata in città. Lo si apprende dai vertici campani di Forza Italia. Berlusconi, accompagnato da Francesca Pascale e dall’europarlamentare di Forza Italia Licia Ronzulli, arriverà in aereo a Napoli e sarà in piazza dei Martiri intorno alle 11.30 per un caffè, poi si sposterà sul lungomare per un pranzo con i candidati campani. Nel pomeriggio Berlusconi farà una passeggiata nel centro storico di Napoli per poi ripartire intorno alle 18.