Elezioni, il garante dei detenuti in visita a Poggioreale

“Vista la situazione che si è venuta a creare con la mancata emanazione del decreto di riforma dell’Ordinamento penitenziario e degli altri decreti preannunciati sulle tematiche del carcere e dell’esecuzione penale, il Coordinamento nazionale dei Garanti dei detenuti regionali e territoriali propone una visita in carcere nella mattinata di domenica 4 marzo per tutti i Garanti”. É quanto rende noto il Garante dei Detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, che domenica farà visita al carcere di Poggioreale per procedere alla verifica delle operazioni di voto e, alle ore 12, davanti all’istituto penitenziario, terrà una conferenza stampa “per dare informazione sulla partecipazione al voto dei detenuti di Poggioreale e degli altri istituti campani, per le elezioni del nuovo Parlamento, per fare il punto della situazione sulla riforma ‘congelata’ e per rilanciare alle Commissioni parlamentari ‘Giustizia’, in carica fino al 23 marzo, e al Governo attuale, la richiesta pressante di attuare almeno una parte delle riforme promesse e tanto attese dalla comunità penitenziaria italiana”.