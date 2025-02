Elezioni Germania, chi è Friedrich Merz l’anti-Merkel prossimo cancelliere

(Adnkronos) – Friedrich Merz, 69 anni, esce vincitore dal voto per il rinnovo del Bundestag celebrato oggi, 23 febbraio, in Germania. Il principale sfidante di Olaf Scholz, candidato cancelliere per l’Unione (cristianodemocratica e cristianosociale, Cdu/Csu), era stato già una volta aspirante candidato cancelliere, alle elezioni del 2002, quando gli fu preferito il cristianosociale Edmund Stoiber, che poi perse contro Gerhard Schoeder.

Nato a Brilon, nel NordReno Westfalia, il facoltoso avvocato aziendale, appassionato pilota di aerei e proprietario di un jet privato, sposato con una giudice e padre di tre figli, ha esperienza come parlamentare ma non ha mai rivestito un incarico di governo. E’ stato membro del Parlamento europeo tra il 1989 e il 1994, quindi deputato al Bundestag tra il 1994 e il 2009 e poi di nuovo dal 2021, e presidente del gruppo parlamentare Cdu/Csu tra il 2000 e il 2002 – quando ha lasciato il posto a Angela Merkel iniziando ad allontanarsi progressivamente da ogni incarico – e poi di nuovo dal 2022, dopo il suo riavvicinamento alla politica.

Per molti anni è stato considerato l’avversario conservatore di Merkel all’interno dell’Unione cristianodemocratica. Nel 2009, dopo il ritiro dalla vita politica, Merz è tornato a svolgere incarichi di avvocato aziendale, tra cui quello di presidente del Consiglio di vigilanza di BlackRock Germany. Dopo la rinuncia di Angela Merkel alla guida della Cdu, Merz ha annunciato che avrebbe concorso alle elezioni per la leadership del partito nel dicembre 2018.

Sconfitto da Annegret Kramp-Karrenbauer, dopo la rinuncia di quest’ultima nel febbraio del 2020, ha annunciato di voler correre una seconda volta. Sconfitto nel gennaio del 2021 da Armin Laschet, dopo le dimissioni di quest’ultimo a seguito dell’insuccesso del partito alle elezioni federali, è stato eletto Presidente del Partito. All’interno del suo stesso schieramento, a Merz – considerato un brillante oratore – viene attribuito il merito di aver riunito la Cdu dopo la sconfitta del 2021 e di aver favorito la riconciliazione con la Csu dopo le divisioni sulle aperture di Merkel in materia di politica migratoria. Ora il 69enne politico sembra destinato a diventare il prossimo cancelliere, il più anziano ad assumere l’incarico dai tempi di Konrad Adenauer.