Elezioni, il Movimento 5 Stelle vola a Napoli: oltre il 40 per cento in città

Come alle elezioni politiche del 2018, il Movimento 5 Stelle si conferma primo partito nella città di Napoli. Quando è in corso lo scrutinio delle schede per l’elezione del Senato ed è disponibile il dato di oltre metà delle sezioni (466 su 884), il dato del Movimento 5 Stelle è al 44,2%; la seconda lista è quella del Partito democratico, ferma al 16%, seguita da Fratelli d’Italia all’11%. Appare scontata la vittoria della candidata del Movimento 5 Stelle Ada Lopreiato nel collegio uninominale Campania U-04 al Senato, che comprende l’intero territorio del comune di Napoli. Analoga situazione alla Camera: anche se con sole 171 sezioni scrutinate su 884, il Movimento 5 Stelle è al 46,39%, il Pd al 14,06% e Fratelli d’Italia al 12,02%.