Elezioni, il Pd in Sicilia candida Bobo Craxi, Annamaria Furlan e Peppe Provenzano

Ci sono Bobo Craxi, l’ex segretaria della Cisl Annamaria Furlan ma anche il vicesegretario nazionale del Pd Peppe Provenzano. Eccoli, i primi nomi dei candidati del Pd in Sicilia. Questa mattina il partito di Letta ha presentato alla Corte d’Appello le liste in Sicilia dei candidati per i collegi plurinominali e uninominali di Camera e Senato per le politiche del prossimo 25 settembre. il figlio dell’ex premier Bettino Craxi correrà a Palermo per la Camera all’uninominale. E ancora: nei collegi plurinominali della Sicilia Occidentale Giuseppe Provenzano è capolista a Palermo, Agrigento-Gela-Marsala, subito dopo c’è l’ex deputata Teresa Piccione, seguita dal deputato uscente Carmelo Miceli e dalla ex consigliera comunale Milena Gentile. In Sicilia Orientale capolista sono Stefania Marino, Valentina Scialfa Chinnici, e il segretario del Pd in Sicilia, Anthony Barbagallo. Per il Senato, Annamaria Furlan è capolista, seguita dal segretario dem cittadino di Palermo Rosario Filoramo, Adriana Pameri e Gandolfo Librizzi. In Sicilia Orientale c’è Antonio Nicita, docente universitario e figlio dell’ex presidente della Regione. Sempre per gli uninominali per la Camera ci sono a Palermo Erasmo Palazzotto e Bobo Craxi e Marina Saeli a Bagheria. L’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina si candida in Sicilia orientale.