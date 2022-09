Elezioni in Svezia, centrodestra avanti. Boom dei sovranisti (21%). Il Partito socialdemocratico ancora primo

Con circa il 94 per cento delle schede scrutinate, i partiti del blocco di centrodestra sembrano poter ottenere la maggioranza nel Parlamento svedese, il Riskdag, dopo le elezioni di ieri nel Paese scandinavo. Bisognera’ tuttavia aspettare fino a mercoledi’ per avere dei risultati certi, dal momento che al computo mancano i voti inviati per posta e quelli dai cittadini all’estero. Il margine tra il blocco di centrosinistra e quello di centrodestra e’ minimo, vicino a un punto percentuale, cosi’ come l’assegnazione dei voti per formare una maggioranza. Chiunque vinca rischia di avere un numero di parlamentari appena sufficiente per ottenere la fiducia, con il rischio di dover passare per faticosi negoziati a causa dei numerosi veti incrociati e di posizioni distanti su molti temi cruciali. Il Partito socialdemocratico si conferma ancora una volta il piu’ votato in Svezia, superando il 30 per cento dei consensi, ma il risultato sorprendente dei sovranisti Democratici svedesi (21 per cento), unito al 19 per cento dei Moderati, permette al blocco di opposizione di portarsi in vantaggio provvisorio. Nessuna formazione ha proclamato la vittoria finora, a testimonianza di una situazione ancora da definire. Il leader dei Moderati, Ulf Kirstersson, si e’ pero’ detto pronto “a formare un nuovo governo, stabile e efficace, per tutta la Svezia e tutti i cittadini”.