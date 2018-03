Elezioni, insediati i seggi: 2281 nel napoletano

Al via in Campania l’insediamento dei seggi. Sono 2.281 le sezioni elettorali allestite, in particolare, tra Napoli e provincia in vista del voto di domani. A Napoli città le sezioni sono 884, di cui 170 per non deambulanti e 31 seggi speciali, nelle Dieci municipalità cittadine. Ad Avellino i seggi allestiti in città sono 72. Nell’intera provincia irpina, città compresa, sono in totale 502. Settantadue le sezioni elettorali allestite anche a Benevento città cui vanno ad aggiungersi quelli della provincia per un totale di 285. Tra Caserta e provincia i seggi sono in totale 932, di cui 89 in città. A Salerno, infine, ci sono in totale 1158 seggi di cui 152 in città e i restanti in provincia.