Isabella Rauti, figlia del fondatore Msi e candidata Fdi, è in netto vantaggio con circa il 46% su Emanule Fiano, figlio di un deportato della Shoah e deputato del Pd a Sesto San Giovanni. Quando sono state spogliate 73 schede su 934 per il collegio uninominale del Senato, sarebbe questo, secondo riportato da Swg per La 7, l’esito di una delle sfide simboliche delle elezioni politiche.