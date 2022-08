Elezioni, la Lega candida big e squadra di governo alla Camera

La Lega candida i sottosegretari uscenti Federico Freni, Nicola Molteni, Vannia Gava, Tiziana Nisini e Rossano Sasso nei collegi uninominali alla Camera. Secondo quanto si apprende, Freni correra’ nel Lazio, Molteni in Lombardia, Gava in Friuli Venezia Giulia, Nisini in Toscana e Sasso in Puglia. Il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari e’ in corsa in Piemonte, mentre in Lombardia (oltre al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti) ci sara’ spazio anche per il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa. L’altro vicesegretario Lorenzo Fontana sara’ schierato in Veneto. Tra le novita’ c’e’ Simonetta Matone, la giudice gia’ candidata a Roma come vice di Enrico Michetti e ora in lizza nel Lazio.