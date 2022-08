Elezioni, le liste Fratelli d’Italia in Lombardia: Meloni e Tremonti capilista alla Camera

Fratelli d’Italia ha presentato i nomi dei candidati in Lombardia alla Camera dei Deputati e Senato per le prossime elezioni del 25 settembre. Giorgia Meloni e’ capolista nel collegio 1 di Lombardia 1 per il plurinominale alla Camera, seguita dal coordinatore cittadino di Milano Stefano Maullu. Per il collegio 2 di Lombardia 1 il capolista e’ l’ex ministro Giulio Tremonti, in corsa anche per l’uninominale alla Camera di Lombardia 9 (Milano centro), seguito da Paola Frassinetti. Per il plurinominale del Senato, nel collegio di Lombardia 2 (Milano) il capolista e’ il vicepresidente del Senato e fondatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, candidato anche all’uninominale del Senato per Lombardia 5, seguito da Daniela Santanche’, che corre anche come capolista per Lombardia 3 e all’uninominale del Senato per Lombardia 11. Per quanto riguarda l’uninominale al Senato, Isabella Rauti e’ stata candidata al collegio Lombardia 4. L’ex ministro degli esteri del governo Monti, Giulio Terzi di Sant’Agata e’ candidato al collegio Lombardia 9. L’assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato e’ candidato all’uninominale alla Camera in provincia di Milano. Alla Camera, nel collegio Lombardia 2 e’ candidato anche il consigliere comunale Andrea Mascaretti, mentre capolista di Lombardia 3 al plurinominale alla camera c’e’ Andrea Tremaglia, nipote dell’ex ministro Mirko e figlio del’ ex consigliere regionale Marzio, prematuramente scomparso nel 2000. Nella stessa lista l’assessore regionale Lara Magoni.