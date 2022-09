Elezioni, Letta: Ci basterebbe un 4% in più per bloccare la destra. Ma Calenda e Conte aiutano Meloni .

È un Enrico Letta torrenziale quello che si è rivolto ai candidati dem attraverso un discorso via Zoom. Punto principale: non si creda alla vittoria annunciata della destra. “La peggiore legge elettorale che ha visto il nostro Paese potrebbe dare uno scenario da incubo: con il 43 per cento dei voti la destra potrebbe arrivare al 70 per cento dei seggi in Parlamento. Abbiamo diciassette giorni per cambiare la storia del nostro Paese ed evitare che l’allarme per la democrazia italiana diventi realtà”. Il “magic number” per Letta è il 4: “Un più 4% di voti a noi consentirebbe di tenere la destra sotto il 55 per cento e riportare la partita nella sfera della contendibilità”. Poi l’attacco agli ex alleati (o quasi ex alleati) Calenda e Conte: “Il voto per le liste di Calenda e Conte è oggettivamente, oggi, un aiuto per la vittoria della destra”.