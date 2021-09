Elezioni: Letta, ‘vincere suppletive per dimostrare che risultato 2023 non è scritto’

Roma, 5 set (Adnkronos) – “Vogliamo vincere le suppletive non per dare due voti i più ai nostri gruppi parlamentari. Se vinceremo vuol dire che lo schema messo in campo è quello potenzialmente vincente, che non è vero che per le prossime elezioni politiche il risultato è già scritto”. Lo ha detto Enrico Letta inaugurando il comitato elettorale di Andrea Casu, candidato alle suppletive della Camera nel collegio di Primavalle.