“È sconcertante l’approccio che i vertici del centrodestra campano stanno avendo nei confronti dei candidati di Noi Di Centro in corsa per le elezioni del prossimo 25 settembre. Proposte di ritiro candidatura a fronte di offerte di ogni tipo che offendono la dignità dei candidati ed evidenziano come queste forze politiche siano davvero alla frutta”. E’ quanto sostiene, in una nota, Luigi Bosco, segretario regionale di Noi di Centro.