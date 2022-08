Elezioni, l’ultimo sondaggio: Cresce ancora Fdi: è al 24,7% (+0,4%). Il Pd cala: 23,3% (-0,2%). Giù anche Fi. Delude il Terzo Polo

L’ultimo sondaggio di Termometro politico, svolto tra il 23 e il 25 agosto, dà Fratelli d’Italia ancora in vantaggio nei confronti del Pd, ancora in calo: 24,7% contro 23,3%. Il 23 agosto erano rispettivamente al 24,3% e 23,5%. Stabile la Lega al 14,3% mentre M5S e Forza Italia scendono rispettivamente al 10,7% e al 7,2%. Azione/Italia Viva flette al 4,8%. Gli altri partiti restano sotto la soglia di sbarramento del 3%: Sinistra Italiana/Verdi (2,5%), Italexit (2,5%), +Europa (1,9%), Italia Sovrana (1,7%), Unione Popolare (1,5%), Noi Moderati (1,2%), Alternativa per l’Italia (1%), chiude Impegno Civico (0,8%)”. Mancano 30 giorni al voto. L’astensione vale il 35%.