Elezioni, Mastella: Il Pd non mi vuole, pronto ad andare da solo. Sono l’ultimo vero dc in campo a tutela del Sud

E’ pronto a correre da solo il leader di “Noi di Centro” Clemente Mastella che si definisce “l’ultimo vero democristiano in campo oggi in Italia”. Forte dei sondaggi, che vedono il suo nuovo partito ben posizionato in alcune regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna), l’ex Guardasigilli e’ sceso in campagna elettorale con l’obiettivo di “tutelare gli interessi del Sud di cui oggi nessuno parla piu’ a livello nazionale”. “Al centro si vince”, ha ribadito Mastella ai giornalisti commentando la elezione del suo candidato Nino Lombardi a presidente della Provincia di Benevento con il 73 per cento dei voti. “Se qualcuno, in particolare il Partito Democratico, non se ne accorge, allora noi corriamo da soli. D’altronde, in una eventuale alleanza col Pd, come spiegherei ai miei che gli esponenti del Pd sannita sono i miei piu’ agguerriti avversari?”.