Elezioni, Meloni: Il tetto al costo del gas? Deve essere europeo. Salvini: Meglio puntare sul nucleare sicuro

“Sono favorevole al ‘price cup’ a livello europeo, attenzione a imporlo a livello nazionale perché queste sono società quotate in borsa e non nazionalizzate”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al Meeting di Rimini parlando della proposta di un tetto massimo al prezzo del gas. “I mercati sono interconnessi, sarei prudente. A Di Maio dico che non vogliamo fare a meno dell’Europa ma, se ci troviamo in questa situazione, è perché non si è occupata di materie strategiche” ha aggiunto.

“Va bene il tetto dell’energia – afferma al Meeting il leader della Lega, Matteo Salvini -. Ma ora nel mondo sono in costruzione cento centrali nucleari: se l’Italia vuole essere indipendente dal punto di vista energetico non puo’ essere l’unico grande paese a dire di no alle centrali pulite”.”