Elezioni: Meloni: La sfida è tra FdI e Pd, si potrebbe tornare al bipolarismo

Enrico Letta dice che bisogna scegliere tra “noi” del Partito democratico e Meloni. Non crede che le ha fatto un regalo politico? “Non ho bisogno dei regali di Enrico Letta, né dei loro riconoscimenti. Letta fotografa la realtà quando dice che bisognerà scegliere tra Fratelli d’Italia e il Pd: sono i due principali partiti che si confronteranno in queste elezioni in un sistema che potrebbe tornare bipolare. Considero questa una buona notizia perché nel bipolarismo si confrontano identità: centrodestra contro centrosinistra, progressisti contro conservatori. Questo è lo scontro e gli italiani sceglieranno da che parte stare”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg5 in onda stasera.