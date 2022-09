“Enrico, ma veramente dopo che hai tentato di spiegarmi come devo fare la destra ora vuoi tentare di spiegarmi cosa significhi essere una donna? Ma ce l’hai un senso del ridicolo???”. Lo scrive su Twitter la presidente di Fdi Giorgia Meloni replicando così al segretario del Pd Enrico Letta che in tweet aveva scritto: “Lo dico a Giorgia Meloni: non basta essere donna per fare politiche per le donne. Contano le proposte e i fatti concreti che si mettono in campo”.