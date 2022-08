Elezioni, Meloni premier se arriva prima: sì da Salvini e Tajani

“Se prende un voto in più Giorgia Meloni, il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un voto in più Matteo Salvini, lo fa Matteo Salvini. Più chiaro, bello e lineare di così non si può”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita alla sede di Telefono Donna Onlus nell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. Via libera a Meloni premier anche da Antonio Tajani: “La regola resta quella, chi prende più voti esprime il nome per il premier al capo dello Stato, poi toccherà a lui. Non c’è nessuna preclusione per alcun leader del centrodestra”.