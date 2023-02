Elezioni, nasce ‘Unione per Maddaloni’: patto tra movimenti

“In vista della prossima tornata elettorale, che vede coinvolta la Città delle due Torri, si è

costituito ‘Unione per Maddaloni’, patto che vede protagonisti movimenti e reti interessate

ad un progetto di aggregazione politica ispirata a criteri di sostenibilità ambientale, di ripresa economica, di equità sociale e di partecipazione democratica”. Lo comunica una nota. “Il sodalizio – si legge ancora – si propone di intraprendere un percorso di idee e di iniziative per il riscatto di una Città assopita e mortificata ormai da decenni da una mala gestione che l’ha resa fanalino di coda dell’intera provincia di Caserta. Tra i protagonisti: Maddaloni E’, Noi C’entriamo, Progetto Maddaloni 2.0, Maddaloni in Movimento. Nei prossimi giorni saranno avviati incontri, iniziative e una vasta interlocuzione per costruire

un’alleanza e un campo politico convincente ed affidabile”.