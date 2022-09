“Il voto si è concluso in Italia in elezioni fondamentali per l’Europa”. Lo scrive il New York Times, nella diretta web dedicata alle elezioni italiane. “I sondaggi suggeriscono che la prossima leader italiana potrebbe essere Giorgia Meloni, una leader di estrema destra con radici post-fasciste. Sarebbe la prima donna primo ministro della nazione”, scrive il quotidiano Usa.