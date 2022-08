Elezioni, Paragone attacca Draghi e invoca lo scostamento di bilancio. La crisi? Ricade sugli italiani perbene

“Draghi ci prende in giro, dice cose senza senso mentre il Paese sprofonda. Da mesi noi di ItalExit chiediamo lo scostamento di bilancio per contrastare la crisi energetica ma nessuno ci ascolta, a partire dalla Lega che oggi vorrebbe farci dimenticare di avere governato con Draghi approvando tutte le sue politiche. Ma noi non dimentichiamo, io non dimentico”. Lo afferma Gianluigi Paragone, leader di ItalExit. “L’Italia sta sprofondando in una crisi mai vista – dice Paragone -, il cui prezzo ancora una volta pesa sulle spalle degli italiani perbene, della piccola e media impresa, di lavoratori, commercianti, ristoratori, pescatori e agricoltori”. “I veri sovranisti siamo noi di ItalExit: gli unici che hanno il coraggio di dire che bisogna uscire dall’Europa e dall’Euro, che bisogna lasciare la Nato e le simmetrie che ha creato. FdI e Lega, Euromeloni ed Eurosalvini al contrario sono finti sovranisti, sempre pronti a inginocchiarsi di fronte alle logiche del nuovo ordine mondiale”, conclude il senatore.