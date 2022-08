Elezioni, Paragone in tour: Ecco chi sono i candidati di Italexit

Iniziato venerdì scorso in Sicilia, prosegue da oggi il tour del leader di ItalExit, Gianluigi Paragone, che sarà presente in tutte le Regioni per presentare le liste elettorali del partito in presenza dei coordinatori e dei candidati sul territorio. Le conferenze stampa vedranno la partecipazione, insieme a Paragone, dei parlamentari di ItalExit e di tutti i candidati fra i quali il professor Giovanni Frajese, il vicequestore Nunzia Schilirò, il dottor Andrea Stramezzi, la giornalista Raffaella Regoli, l’avvocato Consuelo Locati, il giornalista Francesco Amodeo, Stefano Puzzer, l’avvocato Lina Manuali, il dottor Giuseppe Barbaro e molti altri. Il leader di ItalExit, informa una nota, inizierà la serie delle conferenze stampa a partire da oggi in Veneto, alle ore 11.30 a Verona e alle 15.30 a Udine. Martedì alle 11.00 sarà a Bologna, alle 14.30 a Firenze e alle 18.00 a Perugia. Mercoledì 31 alle 11.00 conferenza stampa presso Largo dello Scoutismo a Roma, mentre alle 15.00 si sposterà a Pescara. Giovedì primo settembre alle 11 a Bari, alle 14.30 a Matera e alle 19 a Lamezia Terme. Venerdì 2 settembre Paragone sarà a Napoli alle 11.00, mentre sabato chiuderà la settimana con le conferenze stampa alle Stelline di Milano alle 11.00 e a Torino alle 15.00. Lunedì 5 settembre appuntamento a Genova alle ore 11.30.