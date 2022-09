Elezioni, per Letta la partita è ancora aperta: abbiamo 10 giorni per riconquistare il voto degli indecisi

“Qualcuno ha interesse a far sembrare la partita chiusa, ma non è così. Dieci giorni di campagna elettorale, con quattro italiani su dieci che non hanno ancora deciso se andare a votare, sono tanti”. Lo sostiene Enrico Letta, segretario del Pd, in una intervista al Corriere Fiorentino.”Con le proposte nette e incisive su taglio del costo del lavoro, e quindi salari più alti, salario minimo, stop precarietà e il superamento del Jobs act, puntiamo proprio a riconquistare la fiducia di tante lavoratrici e lavoratori”, spiega Letta.Secondo il segretario del Pd, l’Italia perderebbe credibilità in caso di vittoria del centrodestra: “La credibilità di questa destra in Europa è già molto bassa, basta pensare alla considerazione di cui godono Berlusconi e Salvini – afferma – E quando Meloni dice di voler ridiscutere il Pnrr, a Bruxelles si guardano attoniti, perché significa perdere i soldi”.Letta conclude sottolineando che “con Giorgia Meloni siamo agli antipodi su tutto”, perché “noi siamo quelli della giustizia sociale, dei diritti, dell’ambiente”, mentre “loro negano l’emergenza climatica, vogliono riportare la lancetta dei diritti indietro di decenni e garantire, con la flat tax, solo chi è già garantito. La scelta è questa”.