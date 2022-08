Elezioni, presentati 61 simboli

Sono arrivati a 61 i simboli elettorali presentati al Viminale in vista delle elezioni del 25 settembre. Questo ha comportato l’apertura della terza bacheca, nel corridoio vicino all’ufficio elettorale, all’interno del palazzo del Viminale. I contrassegni depositati oggi finora sono quindi 6: ha inaugurato il sabato quello dei Esseritari. Poi il Movimento tecnico per la pace, la terza Democrazia cristiana, Socialdemocrazia e L’Italia del meridione. Il simbolo della Lega per l’Italia è dunque il primo della terza bacheca.