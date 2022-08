Elezioni, prove di aggregazione al centro. Il partito Insieme verso Renzi e Calenda ma a delle condizioni

“Il terzo polo ha bisogno di una linea popolare solidale. Non può bastare offrire dunque al Paese solo una linea efficientista e tecnocratica. Pertanto la disponibilità di Insieme, sulla scorta dell’interlocuzione che il Partito ha intrattenuto nelle ultime settimane con Italia viva, a questo è legata”. Lo apprende l’Adnkronos dal partito di centro Insieme. “Ribadiamo che la nascita di una coalizione autonoma ed, anzi, alternativa agli schieramenti di destra e di sinistra, sia necessaria nell’interesse del Paese per almeno due ordini di motivi: avviare quella ‘trasformazione’ del nostro sistema politico che Insieme auspica da anni, sottraendo l’Italia alla tenaglia del bipolarismo maggioritario che ne sta soffocando la libera articolazione democratica; riportare al centro di un confronto politico asfittico, i diritti ed i doveri, le preoccupazioni e le attese del popolo italiano che non possono prescindere da un progetto politico fortemente ispirato a principi di solidarietà, di giustizia sociale, di lotta frontale alle diseguaglianze e di piena valorizzazione delle risorse e delle energie della società civile”, conclude.