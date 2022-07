Elezioni regionali Sicilia 2022, Chinnici vince primarie progressiste

(Adnkronos) – Caterina Chinnici con 13.519 voti ha vinto le elezioni on line delle primarie del centro sinistra in Sicilia in vista delle elezioni regionali 2022. Seconda Barbara Floridia (M5S) con 10.068, e terzo Claudio Fava 6977.

“E’ stato una grande momento di partecipazione. Vince Caterina Chinnici e vince il Pd. Ringrazio gli altri candidati, Barbara Floridia e Claudio Fava. Ringrazio dirigenti e simpatizzanti che non hanno risparmiato energie e passione. Da oggi parte la sfida al centrodestra. Subito al lavoro per costruire le liste”, dice il segretario regionale Pd Anthony Barbagallo.