Elezioni regionali, Tajani (Fi) a Salerno: Vogliamo vincere 7 a zero

“Noi vogliamo vincere. L’obiettivo è quello di arrivare a sette a zero”. Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un appuntamento elettorale aSalerno, parlando delle regionali. “La Campania sembrava un feudo della sinistra, però vediamo che la sinistra non è unita”, aggiunge. “C’è un calo progressivo di consensi nei confronti del presidente. Il modello anche sanità è fallito, per questo noi continuiamo a chiedere il commissariamento nell’interesse della gente della Campania perché purtroppo i contagi sono altissimi – osserva Tajani – evidentemente, il sistema sanità non ha funzionato e non ha funzionato neanche per quanto riguarda il resto e non soltanto per la vicenda Covid. È stata una pessima gestione”. “La Campania non ha bisogno di un protagonista televisivo, non ha bisogno di uno sceriffo ma ha bisogno di un amministratore serio, capace, affidabile che non faccia polemiche ma che risolva i problemi dei cittadini perché un conto è dire in televisione risolvo i problemi dei cittadini, un conto è risolverli. Mi pare che i dati del Covid dimostrino che in Campania i problemi non sono stati risolti”, conclude.