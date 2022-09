Elezioni, Renzi a Milano: Rdc, è voto di scambio, soprattuto al Sud. Votare con la testa non con la pancia

“Non si tratta di convincerli, i milanesi devono scegliere come tutti gli italiani. Da un lato c’e’ un voto di pancia: il voto del sovranismo, del no ai migranti, il voto che al Sud acquisisce le sembianze del reddito di cittadinanza e che per molti versi per me e’ ormai un voto di scambio soprattutto nel Mezzogiorno. Dall’altro lato c’e’ un voto di testa”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine dell’incontro con gli imprenditori di Assolombarda a Milano. “Noi siamo per i 37 miliardi di euro sulla sanita’, si chiama Mes, loro no. Noi siamo per il garantismo, loro sono per il giustizialismo. Ai lombardi e ai milanesi dico: e’ importante scegliere con la testa, non date un voto di pancia – ha aggiunto – . Perche’ i prossimi cinque anni non saranno semplici, con inflazione, guerra, problemi nel mare Cinese. Ci vogliono persone competenti. Il vero voto utile e’ mandare gente seria in Parlamento”. “Agli elettori moderati di Milano e della Lombardia dico, ma davvero avete mandato a casa Draghi considerato ancora ieri a New York lo statista dell’anno per prendervi la Meloni? – ha concluso -. Ecco perche’ il mio e’ un appello ai moderati di Milano e della Lombardia: non fatevi fregare dal sovranismo, c’e’ un’alternativa ed e’ il terzo polo insieme a Carlo Calenda e al buonsenso”.