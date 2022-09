Elezioni, Renzi: Da Conte un linguaggio mafioso. E’ un uomo meschino e mediocre

“Non prendiamo lezioni di antimafia da Roberto Scarpinato….”. Lo dice, in un’intervista al Giornale di Sicilia, il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Quando sono andato al Governo – aggiunge – sulla povertà c’erano 20 milioni di euro. Quando io ho lasciato c’erano 2 miliardi e 700 milioni di euro. Io non prendo lezioni sulla povertà da Letta e Conte. Per uscire dalla povertà non ci vuole il reddito di cittadinanza, ma un lavoro pagato bene. Con sussidi e assistenzialismo la Sicilia non va da nessuna parte. I giovani siciliani non devono essere costretti a scappare al nord per poter lavorare. C’è una Sicilia che vuole scommettere sul talento e non sul sussidio”. Per Renzi: “Il movimento di Conte prenderà la metà dei voti del 2018” e su Giuseppe Conte continua: “Un ex premier che dice che devo andare a Palermo senza scorta non ha alcun senso delle istituzioni, sta istigando alla violenza con un linguaggio politico mafioso e non ha alcun rispetto per gli uomini e le donne delle forze dell’ordine che oggi sono qui a presidiare il territorio perché se qualcuno mi avesse messo le mani addosso lo avrebbe fatto perché sobillato da Conte e tutto il mondo parlerebbe di noi. Quella frase dimostra la statura dell’uomo, meschino e mediocre…”.