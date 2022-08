Elezioni, Renzi domani a Firenze: Torno dove tutto è iniziato

“Domani, Giovedì’ 1 settembre, dalle ore 20, appuntamento per il lancio della campagna elettorale di Matteo Renzi presso la Sala Rossa del Palazzo dei Congressi di Firenze, in Piazza Adua. Saranno presenti i candidati e le candidate regionali delle liste Azione-Italia Viva”, cosi’ in in una nota l’ufficio stampa di Matteo Renzi. “Giovedi’ sera torniamo la’ dove tutto e’ cominciato, 14 anni fa, e parliamo di futuro per la Toscana, con i candidati di questa meravigliosa terra”, aveva scritto il leader di IV nella sua enews.