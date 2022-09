Elezioni, Ricci (Noi Moderati): Turismo a Napoli, nuovi investimenti per rilanciare il settore

“Napoli è senza dubbio il cuore del turismo italiano: abbiamo un patrimonio preziosissimo non solo per gli operatori del settore, ma anche per i commercianti e per i lavoratori di diverse categorie che possono contare su un grande indotto economico”. Lo afferma l’esponente di Noi Moderati, Barbara Ricci, candidata nel collegio plurinominale Campania 1, per la quale “bisogna continua a sostenere Il turismo a Napoli ma servono investimenti anche e soprattutto nelle aree dei territori della provincia che hanno elevate potenzialità ma poche risorse destinate. Non appena si sarà insediato interverremo sul Governo per far crescere il turismo in tante aree trascurate della nostra provincia”.