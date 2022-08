Elezioni, Salvini: Caro energia, la politica si fermi e si faccia qualcosa subito. Calenda: Finalmente

“Chiedo di convocare un Cdm la prossima settimana e riunire il Parlamento ai primi di settembre. Propongo ai leader delle forze politiche un armistizio. La politica si fermi, si riunisca e firmi un impegno”. Così Matteo Salvini in una conferenza stampa a Coregliano Rossano. “Occorre agire subito, non c’è tempo. C’è chi dice ‘aspettiamo dopo le elezioni’. Non si può fare. Aspettare un mese e mezzo è tardi e nel frattempo rischiamo una strage di aziende”.

“Meno male. Almeno uno c’è arrivato. Dopo quattro giorni di insulti ma c’è arrivato. Chiamatelo armistizio o time out. È la stessa cosa. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro: Enrico Letta, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte”. Così’ Carlo Calenda su twitter commenta le parole di Matteo Salvini.