"Lo abbiamo gia' fatto e continueremo a farlo. L'importante e' che la guerra finisca il prima possibile e che le sanzioni non mettano in ginocchio le aziende e i lavoratori italiani". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un incontro con i dirigenti della Cisl a Milano rispondendo a chi gli ha chiesto se il governo del centrodestra continuera' a sostenere militarmente Kiev in caso di vittoria al voto.