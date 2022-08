“Io sarò orgogliosamente candidato nella mia Milano.Dono il sangue, vado in ufficio e oggi chiudiamo le liste”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando alla sede dell’Avis nel capoluogo lombardo. “Se Bossi chiede, ovviamente per lui il posto c’è sempre. Quindi il suo posto alla Camera in provincia di Varese non si tocca”, ha aggiunto segretario della Lega.