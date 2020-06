Elezioni: sì Camera a odg, data referendum valutata con comitato promotore (2)

(Adnkronos) – Il decreto legge sulle prossime elezioni suppletive, regionali e amministrative e il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari prevede comunque l’election day, anche se bisogna considerare che in alcuni Comuni con tutta probabilità si voterà anche per il ballottaggio. E un emendamento presentato sempre da Baldelli, poi ritirato, prevedeva infatti di fissare la data del referendum in concomitanza con i ballottaggi.