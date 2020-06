Elezioni: sì Camera a odg, data referendum valutata con comitato promotore**

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Il governo, nello stabilire la data del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, terrà conto della valutazione del comitato promotore. Lo prevede un ordine del giorno, presentato da Simone Baldelli di Forza Italia, approvato con 335 voti favorevoli e 19 contrari. Sul testo il governo, per bocca del sottosegretario all’Interno, Achille Variati, ha espresso parere favorevole, chiedendo una riformulazione, che impegna l’esecutivo a “valutare” e non a “rispettare”, come chiesto originariamente dall’esponente di Fi, “la volontà del comitato promotore”.