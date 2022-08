Elezioni, Sinistra-Verdi, Civati candidato a Bologna: gemellaggio con l’ex leader Udc Casini

Pippo Civati torna sulla scena politica italiana passando da una delle citta’ simbolo della sinistra italiana: sara’ infatti il capolista al plurinominale della lista Sinistra-Verdi nella circoscrizione di Bologna, che comprende anche la Romagna. Nel collegio uninominale di Bologna si creera’, pero’, un meccanismo dovuto alle regole della legge elettorale, per cui gli elettori di Sinistra-Verdi, e quindi di Civati, voteranno automaticamente all’uninominale Pierferdinando Casini, in una sorta di gemellaggio elettorale che sarebbe stato impossibile immaginare fino a qualche anno fa. “Io sono l’antidoto a Casini”, scherza Civati, commentando con l’Ansa la sua candidatura, soprattutto in virtu’ delle ferocissime polemiche scoppiate dentro il Pd bolognese per la decisione di ricandidare nel collegio senatoriale l’ex leader Udc. ‘Possibile’, il partito fondato da Civati e guidato da Beatrice Brignone, nell’ambito della lista Sinistra-Verdi, avra’ la possibilita’ di eleggere un senatore in Emilia-Romagna: Brignone sara’ infatti capolista nella prima circoscrizione (da Piacenza a Modena), Civati nella seconda (da Bologna a Rimini) e saranno scambiati nella seconda posizione. Molto difficilmente, quindi saranno eletti entrambi. “L’Emilia-Romagna – dice Civati – e’ un bel posto dove fare campagna elettorale. Indipendentemente da chi sara’ eletto, l’importante sara’ dare rappresentanza a un’area politica”.