Elezioni, spunta un post antisemita del capolista Pd in Basilicata. Il partito: Ha chiarito. Ma opposizione e comunità ebraica attaccano

“Il Giornale di oggi mi accusa di negare l’esistenza dello Stato di Israele, richiamando un meme che distrattamente e superficialmente ho rilanciato in un gruppo privato. Si trattava insomma di satira, non di una posizione politica. Un gesto comunque sbagliato, per cui chiedo scusa. Ma voglio essere chiaro, non ho mai messo in dubbio la legittimità dello Stato di Israele, né in passato né mai, né il suo diritto a esistere”. Ad affermarlo, nel tentativo di arginare la valanga di reazioni suscitata dal suo post è Raffaele La Regina, capolista del Pd alla Camera nel collegio plurinominale della Basilicata. Ma ormai è tardi. “Sono molto gravi i post antisemiti del nuovo capolista del Pd in Basilicata e attuale coordinatore regionale del partito di Enrico Letta, riportati oggi da un importante quotidiano – afferma, tra i primi, il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Caiata -. A questo punto, chiediamo se questo antisemitismo, se queste posizioni contro Israele sono condivise da tutto il Pd della Basilicata, ma soprattutto dal vicesegretario nazionale Provenzano, di cui Raffaele La Reginaera assistente e quindi sicuramente a conoscenza delle sue idee. Infine, vogliamo sapere se questi contenuti così violenti sono condivisi dal segretario Enrico Letta che ha imposto Raffaele La Regina quale capolista del Pd in Basilicata”. “La responsabilità politica -aggiunge- è tutta di Letta che mi auguro voglia prendere le distanze dal suo giovane capolista. L’antisemitismo a sinistra è un mostro molto più diffuso di quanto si creda. E non solo in Italia”. Nel post sul suo profilo Fb (poi chiuso) ripreso dal Giornale La Regina aveva scritto: “In cosa credete di più: legittimità dello Stato di Israele, alieni o al mollicato di Mauairedd? E perché proprio al mollicato?”.

Il Pd: il post di La Regina su Israele non rispecchia la posizione partito =

“La posizione del PD su Israele e’ nota. I due tweet e il meme di Raffaele La Regina, risalenti a quando non era candidato del Pd e non rappresentava il PD, non rispecchiano in alcun modo il lavoro e le prese di posizione del Partito Democratico di questi anni, schierato a difesa del diritto a esistere dello Stato di Israele, della sua sicurezza e del percorso di pace”. Lo spiegano fonti del Nazareno.

Letta: Parole del passato. Noi siamo trasparenti

Il leader del partito ha poi affermato: “Mi sembra che le parole di Raffaele La Regina che riguardano il passato e che non hanno nulla a che fare con le scelte di oggi, facciano chiarezza su un polverone che il ‘Giornale’ ha voluto sollevare. Noi siamo sempre molto trasparenti”.

La Comunità ebraica di Roma: Abbiamo un problema

“Candidare i giovani in Parlamento e’ una scelta di valore, soprattutto se i candidati portano valore e idee innovative. Se bisogna leggere tesi di odio che negano il diritto d’Israele ad esistere allora abbiamo un grande problema”. Lo scrive sul suo profilo Twitter la presidente della comunita’ ebraica di Roma, Ruth Dureghello, in merito alle polemiche suscitate da un post su Facebook pubblicato a dicembre 2020 da Raffaele La Regina, 29enne segretario del Pd lucano, uno dei quattro capilista under 35 scelti da Enrico Letta per rappresentare il rinnovamento del partito alle elezioni del 25 settembre.