Elezioni suppletive al Senato, i napoletani snobbano le urne

Affluenza finora molto scarsa alle urne nei quartieri della città di Napoli chiamati al voto per assegnare un seggio al Senato: alle 12, secondo i dati diffusi dal Comune, si è recato a votare solo il 2,77% degli aventi diritto. Alla stessa ora per le politiche del 2018 il dato dei votanti nel capoluogo campano era del 15,86%. Le suppletive, indette per sostituire lo scomparso senatore del M5S Franco Ortolani, coinvolgono mezza città, con 444 sezioni su 883. I votanti con più di 25 anni di età sono 357.299. Le urne resteranno aperte fino alle 23.