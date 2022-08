Elezioni, Swg: Cresce la disaffezione al voto, solo il 58% alle urne

Tra le poche certezze sull’esito del voto del prossimo 25 settembre c’e’ l’astensionismo. Si dichiarano pronti ad andare a votare poco piu’ della meta’ degli aventi diritto. E’ quanto risulta da un sondaggio Swg. Attualmente infatti soltanto il 58% degli elettori e’ fermamente intenzionato a recarsi alle urne. Tra 42% degli astenuti tuttavia c’e’ chi ancora non ha preso la decisione definitiva (17%), solo il 9 % e’ sicuro di non andare, mentre un altro 9% decidera’ poco prima delle elezioni. Il motivo della dissaffezione e’ per il 30% degli intervistati l’offerta politica poco convincente e la disillusione. Convinto che votare non serve a nulla e’ il 28% dei partecipanti al sondaggio, mentre il 21% si dice non interessato alla politica. Il 16% invece boicotta le urne “per protesta”, seguito dal 13% “disgustato dalla politica”. Solo il 6% afferma “impossibilitato a votare il 25 settembre”.