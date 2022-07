“Berlusconi è in formissima, sta come un grillo. E si candida certamente al Senato. Lui in genere si esalta in campagna elettorale e questa è la sua nona campagna elettorale”. A dirlo è il suo vice, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani parlando con i cronisti a Montecitorio dopo aver incontrato l’ex premier a Villa Grande. Berlusconi dovrebbe lasciare la Capitale nel weekend, andando probabilmente in Sardegna, e tornare a Roma la prossima settimana.